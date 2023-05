Árbitros negam acusação de Klopp: "Paul Tierney agiu profissionalmente"

Após ter celebrado efusivamente o golo que ditou a vitória do Liverpool frente ao Tottenham (4-3), Jurgen Klopp acusou o árbitro Paul Tierney de lhe ter proferido palavras "inaceitáveis" enquanto lhe mostrou cartão amarelo, na sequência dos seus festejos na cara do quarto árbitro.

O Liverpool, com Diogo Jota em grande plano, venceu este domingo por 4-3 na receção ao Tottenham, ultrapassando os spurs na quinta posição da Premier League, à 34.ª jornada.

O avançado português, lançado por Jurgen Klopp aos 63 minutos, selou a vitória dos reds com um golo aos 90+4', logo a seguir ao golo do empate londrino, apontado por Richarlison (90+3'), num final de loucos.

O treinador do Liverpool reagiu ao golo de Jota de forma polémica, decidindo correr na direção do quarto árbitro e lançar-lhe um olhar fulminante, acabando por se lesionar no processo. Após a partida, Klopp explicou a interação, considerando que esse árbitro prejudicou os reds durante todo o jogo.

"Eu virei-me de costas no festejo porque o quarto árbitro não acertou nada durante o tempo todo. Eu não lhe disse nada de mal, apenas lhe dei um olhar que foi mau o suficiente. Foi nesse momento que lesionei o músculo, é justo. Mas tirando isso, está tudo bem", referiu.

Esse momento com o quarto árbitro valeu um cartão amarelo para Klopp, que acusou ainda o árbitro principal Paul Tierney de o ter insultado: "O que ele me disse quando me deu o cartão amarelo é inaceitável", levando a uma reação da Associação de Árbitros da Premier League (PGMOL), negando isso mesmo.

"Os árbitros da Premier League são gravados em todos os jogos através de um sistema de comunicação. E depois de termos reproduzido na íntegra o áudio do árbitro Paul Tierney no jogo de hoje [domingo], podemos confirmar que agiu profissionalmente durante todo o jogo, incluindo quando advertiu o treinador do Liverpool. Por conseguinte, refutamos veementemente qualquer sugestão de que as acções de Tierney foram inadequadas", frisou o organismo de arbitragem.

Com a vitória, o Liverpool ultrapassou o Tottenham no quinto lugar da Premier League, passando a somar 56 pontos, mais dois do que os spurs (54), que têm um jogo a mais.

Veja o momento do festejo de Klopp no vídeo acima.