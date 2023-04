Árbitros admitem que ficou um penálti por assinalar no Tottenham-Brighton

Aos 72 minutos, quando a partida estava empatada 1-1, Kaoru Mitoma caiu na grande área dos spurs após uma disputa com Pierre-Emile Hojbjerg, sem que nada fosse assinalado. Horas depois, o chefe do órgão que tutela os árbitros ingleses admitiu que deveria ter sido marcada uma grande penalidade para os seagulls.

Howard Webb, chefe do Professional Game Match Officials Board (PGMOL), órgão que tutela os árbitros do futebol profissional inglês, admitiu no sábado que ficou uma grande penalidade por assinalar a favor do Brighton no jogo contra o Tottenham, que terminou com uma vitória dos spurs por 2-1.

Aos 72 minutos, quando a partida da 30.ª jornada da Premier League estava empatada 1-1, Kaoru Mitoma caiu na grande área do Tottenham na sequência de uma disputa com Pierre-Emile Hojbjerg, com o árbitro Stuart Attwell e o VAR a não considerarem motivo para marcar grande penalidade.

Horas depois, o chefe de arbitragem do futebol inglês admitiu que essa decisão não foi correta, pedindo desculpa ao Brighton, uma situação que já sucedeu por três vezes esta temporada.

Após o encontro, Lewis Dunk, central dos seagulls, demonstrou revolta com a decisão de não assinalar penálti nesse lance: "Não existe motivos para haver VAR no jogo se não vão tomar decisões grandes como aquela. [O penálti] teria mudado tudo, eu simplesmente não consigo compreender [porque não foi marcado]".

Com a derrota frente ao Tottenham, selada com um golo de Harry Kane aos 79 minutos, o Brighton caiu para o sétimo lugar da Premier League, encontrando-se a dez pontos dos lugares de Champions (46).

Veja o lance em questão:

PGMOL have been in touch with Brighton to admit Hojbjerg"s tackle on Mitoma should have been a penalty.



pic.twitter.com/tXoehSb7Yb - Football Tips (@footballtips) April 9, 2023