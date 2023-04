Árbitro polaco embebedou-se no avião, andou à porrada e falhou jogo na Grécia

Pawel Raczkowski, da Polónia, foi contratado para arbitrar um jogo da Liga grega entre o AEK e o Aris, mas ter-se-á embebedado e envolvido em confrontos com um adepto na viagem de avião de Varsóvia para Atenas, falhando a partida.

A notícia chega da imprensa grega, que avança que Pawel Raczkowski, juntamente com outros três árbitros, embebedaram-se no voo e envolveram-se em confrontos com vários passageiros, sendo que os responsáveis do campeonato helénico não os conseguiram localizar na manhã deste domingo, nomeando uma equipa de arbitragem grega para o jogo.

Entretanto, Raczkowski já deu sinais de vida, alegando ter sido "vítima de um adepto bêbado" e garantindo que os relatos da imprensa grega sobre a sua viagem para Atenas foram "exagerados". Terá agora que esclarecer a situação quando regressar à Polónia.