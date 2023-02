Árbitro do VAR que errou no Arsenal-Brentford retira-se da arbitragem

Lee Mason concedeu um golo aos visitantes obtido de forma irregular

Lee Mason, árbitro de 51 anos, deixou esta sexta-feira, por mútuo acordo, de ser árbitro da Premier League.

A decisão do árbitro inglês surge no seguimento de um erro decisivo no Arsenal-Brentford (1-1), ao validar o golo dos visitantes, apontado por Ivan Toney. Nessa partida, refira-se, foi video-árbitro assistente.

Foi árbitro da Premier League durante 15 anos. O erro tirou dois pontos ao Arsenal, na altura líder da Premier League, entretanto alcançado pelo Manchester City.