Árbitro do Valência-Real Madrid: "O protocolo de racismo é assim, é uma vergonha"

Programa Golazo de Gol, conseguiu os áudios do árbitro Bengoetxea no relvado

O árbitro do Valência-Real Madrid, De Burgos Bengoetxea, queria dar por terminado o encontro após os insultos racistas a Vinícius Jr., mas teve de respeitar o protocolo.

"Protocolo de racismo!", disse o árbitro ao diretor de campo e delegado da LaLiga. "Virmos lançamento e racismo, as duas coisas. Quero que avisem pelo sistema de som do estádio. Próxima vez que disserem 'mono, mono', vamos para os balneários", prosseguiu, já com responsáveis do Valência ao lado. "F... com a merda do racismo", respondeu Rubén Baraja.

Depois, foi ter com responsáveis do Real Madrid e o próprio Vinícius. "Estou de acordo, mas tenho de avisar uma vez. Se volta a acontecer, vamos embora", disse a Ancelotti.

"Vini, ouve-me, ouve-me por favor. Ok? Ouve-me. Peço-te que continues. Se acontece outra vez, vamos embora. Confias em mim?", disse Bengoetxea a Vinícius.

Instantes depois, perante Éder Militão, atirou: "Ativámos o protocolo de racismo, não posso fazer mais. É assim, Éder, é assim o protocolo. É uma vergonha, é uma vergonha, acredita em mim que é assim".