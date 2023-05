Árbitro do Valência-Real Madrid corrigiu relatório para referir insulto de adepto a Vini Jr: "Macaco, macaco"

Jogo entre Valência e Real Madrid foi interrompido por alegados insultos racistas das bancadas a Vinícius Júnior jogador dos merengues

A polémica voltou a instalar-se na LaLiga, depois de Vinícius Júnior denunciar novos alegados insultos racistas, durante o jogo do Real Madrid frente ao Valência, no Mestalla. O árbitro interrompeu mesmo a partida e, no final, o treinador merengue, Carlo Ancelotti, foi muito crítico perante o sucedido.

Muitos colegas de profissão, bem como clubes e adeptos, saíram em defesa e apoio ao internacional brasileiro, mas, de acordo com a Imprensa espanhola, no primeiro relatório do árbitro, nada fazia referência aos alegados insultos recebidos pelo jogador no estádio, o que fez levantar ainda mais a onda de críticas. Mais tarde, diz o "Chiringuito", De Burgos Bengoetxea corrigiu a ata para referir o sucedido.

"No minuto 73, um espectador dirigiu-se a Vinícius Jr. gritando-lhe 'mono, mono' ['macaco, macaco'], situação que ativou o protocolo de racismo, avisando o delegado de campo para que fosse feito o correspondente aviso pela megafonia. O encontro esteve interrompido até que o mesmo fosse emitido", pode ler-se.