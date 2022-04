Árbitro do Sevilha-Real Madrid afastado do VAR do Espanhol-Rayo Vallecano

Tanto o Sevilha como o Real Madrid se sentiram prejudicados pela equipa de arbitragem do encontro entre as duas equipas.

Guilhermo Cuadra Fernández, árbitro do Seviha-Real Madrid, foi afastado do VAR do encontro entre Espanhol e Rayo Vallecano, posto para o qual havia sido nomeado, sendo agora substituído por José Luis González González. Mateu Lahoz será o árbitro principal.

A decisão surge depois da polémica arbitragem de Cuadra Fernández no embate entre as formações comandadas por Julen Lopetegui e Carlo Ancelotti, que acabou por sorrir ao Real Madrid, com um triunfo por 3-2 depois de ter chegado ao intervalo a perder por 2-0.

As duas equipas sentiram-se prejudicadas pela equipa de arbitragem. O Sevilha reclamou um segundo cartão amarelo para Eduardo Camavinga,por uma falta sobre Martial quando ainda se verificava o 2-0 no marcador, enquanto o emblema merengue considera que há um penálti por assinalar por mão de Diego Carlos antes de um dos golos da formação sevilhana e que a mão de Vinicius Jr no golo anulado ao Real Madrid não existiu.

Foi precisamente o lance de Vinicius Jr a gerar mais polémica, uma vez que o VAR avisou Cuadra Fernández, que foi ver as imagens, acabando por manter a decisão.