Árbitro do Milan-Roma foi afastado da próxima jornada da Serie A

Juiz foi, após o duelo de cartaz da última ronda da competição, publicamente criticado por Mourinho e avaliado negativamente pela Imprensa desportiva transalpina. Em causa, penáltis (não) assinalados.

O árbitro Daniele Chiffi, que ajuizou o desafio entre Milan e Roma (3-1), na passada quinta-feira, relativo à 20.ª jornada da I Liga italiana (Serie A), não foi nomeado pela Associação Italiana de Árbitros para apitar na próxima ronda do campeonato.

A decisão do organismo estará relacionada com a atuação do juiz, que foi amplamente criticado por José Mourinho, treinador da Roma, e pela própria Imprensa italiana, que a classificou como "horrível", no relvado do Giuseppe Meazza.

O técnico português, que viu serem assinaladas duas grandes penalidades contra a Roma e a expulsão de dois jogadores giallorrossi, reclamou sobre a validade dos dois castigos máximos sofridos e reclamou outros tantos a favor da equipa romana.

Além disso, Mourinho assumiu que solicitou a Daniele Chiffi a exibição de imagens televisivas em que sejam visíveis os motivos para terem sido assinalados dois penáltis em prol do Milan, um convertido por Giroud e outro falhado por Ibrahimovich.