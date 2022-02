Árbitro de 21 anos agredido em Espanha: "Pensei em não voltar a apitar"

Joan Miquel Reus foi agredido num jogo entre o Xilvar B e o Son Ferrer, em Maiorca. Ficou com um tímpano perfurado e está a realizar tratamento.

Joan Miquel Reus, árbitro de 21 anos, foi agredido por um jogador no Xilvar B-Son Ferrer, da terceira divisão regional das Baleares, em Maiorca, Espanha. O juiz da partida ficou com um tímpano perfurado e tem de fazer tratamento, havendo a possibilidade de ter de passar por cirurgia nos próximos meses.

Em conversa com o diário Última Hora, de Maiorca, o jovem afirmou que recebeu apoio dos dois clubes que participaram no jogo, mas conta que pensou em deixar a profissão. "Quando estava sozinho no balneário à espera da polícia, pensei em não voltar a apitar, por não compensar. Mas depois, à medida que fui melhorando animicamente, decidi que isto não vai deixar ficar para trás", explicou.

Joan Miquel Reus comentou também que os insultos e as faltas de respeito são algo normal no futebol. "Acontece em todos os campos, incluindo em jogos de crianças. Por vezes, dizemos ao delegado do jogo quando ouvimos alguma coisa. Mas se fôssemos suspender todos os jogos em que há insultos, nenhum acabaria", vincou.