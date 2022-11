Árbitro da Liga francesa morre durante um treino

Johan Hamel morreu de forma súbita durante um treino. Tinha 42 anos.

A arbitragem francesa está de luto pela morte de Johan Hamel, árbitro de futebol que morreu de forma súbita durante um treino. O juiz tinha 42 anos e terá sido vítima de um AVC, segundo o jornal L'Équipe.

"A arbitragem está de luto. Soubemos da morte do nosso colega e amigo, Johan Hamel, árbitro da Ligue 1, aos 42 anos de idade. À sua família, familiares e amigos, a SAFE e os árbitros enviam as suas mais profundas condolências. Johan, vamos sentir a tua falta", lê-se no Twitter da União de Árbitros de Futebol de Elite (SAFE).

Johan Hamel dirigia jogos da Ligue 1, a primeira divisão do futebol francês, desde a temporada 2016/17. A 6 de novembro apitou o Lille-Rennes e no último domingo foi assistente do VAR no PSG-Auxerre.