Árbitro-assistente da Bundesliga que foi atingido com copo sofreu concussão leve

O árbitro-assistente que foi atingido por um copo vindo das bancadas no Bochum-Borussia Moncheglabach, num momento que levou à suspensão da partida da 27ª jornada da Bundesliga, sofreu uma concussão leve, uma contusão no crânio e um entorse cervical por conta do sucedido, informou o Comitê de Arbitragem da Federação alemã de futebol (DFB).

Lutz Wagner, membro do Comitê, foi quem revelou ao portal Goal as lesões sofridas pelo árbitro-assistente Christian Gittelmann na segunda parte do encontro da Bundesliga, lamentando os efeitos que o incidente poderá ter na concentração do fiscal quando este voltar a arbitrar um jogo.

"Felizmente ele está bem outra vez. Eu falei com ele, tem uma concussão leve, uma contusão no crânio e uma entorse cervical. Tenho a certeza de que terá de sofrer um pouco nos próximos dias. É importante que ele processe tudo emocionalmente. Temos de imaginar que, enquanto assistente, tu estás na linha e vais sentir: 'Alguma coisa vai voar e acertar-me por trás outra vez'. [O incidente] Não ajuda à concentração. Mas o Christian Gittelmann é um bom homem, ele será capaz de aguentar e regressar", considerou Wagner.

Recorde-se que o incidente em questão levou à suspensão da partida entre Bochum e Borussia Moncheglabach, quando o marcador assinalava uma vantagem de dois golos para a equipa forasteira, após golos de Pléa e Embolo.