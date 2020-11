Hubert Velud caiu no chão após ter sido empurrado quando protestava uma decisão do árbitro, no jogo frente ao Gana

O duelo desta tarde entre o Gana e o Sudão, válido para a qualificação rumo à CAN'2021, ficou marcado por uma cena insólita.

Aos 37 minutos do encontro, Hubert Velud, selecionador do Sudão, foi ao chão após ter sido empurrado pelo fiscal de linha numa altura em que os forasteiros protestavam uma decisão do árbitro senegalês Maguette N'Diaye.