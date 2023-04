Árbitro agride jogador com uma joelhada na I Liga do México

Fernando Hernández, árbitro do América-Léon, deu uma joelhada em Lucas Romero, que protestava com o juiz da partida.

Na madrugada deste domingo, o Club América-Léon, do torneio Clausura 2023, a primeira divisão do futebol mexicano, ficou marcado por uma agressão do árbitro do encontro a um jogador. Fernando Hernández deu uma joelhada em Lucas Romero, médio do Léon.

Tudo começou quando a equipa forasteira reclamava do golo do América (o 1-1, aos 63 minutos), por considerarem que houve uma mão na bola de Salvador Reyes. Alguns jogadores do Léon protestavam com o árbitro, pedindo que este fosse ver as imagens ao VAR. Nesse momento, Fernando Hernández agrediu o futebolista argentino, de 28 anos.

"Que nos respeitem como nós os respeitamos e eles, porque eles são a autoridade", comentou Lucas Romero, em declarações à TUDN, após o jogo.

"A Comissão de Arbitragem informa que vai abrir um processo de investigação sobre os factos ocorridos com o árbitro Fernando Hernández no jogo América-Léon. A conclusão será dada a conhecer ao público", explicou o organismo responsável pela arbitragem mexicana, através da rede social Twitter.

O duelo da 13.ª jornada terminou empatado 2-2.