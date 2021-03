"Arbitragem? Não me meto nisso"

Zidane não alinhou na polémica de uma grande penalidade por marcar a favor do Real Madrid na visita ao Atlético e assumiu ter gostado da segunda parte

Zinedine Zidane desvalorizou a não marcação de uma grande penalidade a favor do Real Madrid no terreno do Atlético de Madrid, preferindo destacar a reação da sua equipa na segunda parte.

"Não me meto nisso, o trabalho dos árbitros é difícil e essa decisão [de não marcar mão de Felipe na área do Atlético] é da sua responsabilidade e temos de a respeitar. Os jogadores pediram mão, o juiz foi rever o lance e decidiu não apitar. O que me importava é continuar a discutir a partida e foi o que fizemos. Eles [Atlético] ficaram com a primeira parte e nós [Real] com a segunda", afirmou Zidane.