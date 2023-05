Arbeloa e Torres, antigos companheiros, envolveram-se numa escaramuça: veja

Antigos colegas de Liverpool e seleção espanhola são os treinadores das equipas de sub-19 do Real e do Atlético de Madrid. No dérbi dos mais novos, houve insultos, confusão e empurrões

Fernando Torres e Álvaro Arbeloa protagonizaram um momento quente neste último fim de semana. Antigos companheiros de clube e seleção, os treinadores das equipas de sub-19 do Real e do Atlético de Madrid ajudaram a criar uma autêntica confusão no dérbi da capital espanhola.

O antigo lateral, que comanda a jovem equipa dos merengues, começou por insultar e provocar o banco colchonero, respondendo a algum elemento do Atlético. Depois, Torres empurrou o homólogo e ainda avisou um adepto com a frase: "Diz-me isso aí em cima, palhaço".