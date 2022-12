Araújo, que falhou Mundial devido a lesão, está de regresso aos convocados do Barcelona

Defesa sofreu problema físico grave com a seleção do Uruguai em setembro. Três meses depois, volta a entrar nas contas de Xavi

Ronald Araújo, defesa uruguaio que falhou o Mundial devido a lesão, está de regresso aos convocados do Barcelona, três meses depois.

O jogador sofreu um problema físico grave no tendão do adutor da perna direita e, desde setembro, não tem entrado nas contas do Barcelona, regressando agora contra o Espanhol, num dérbi marcado para o próximo sábado e que marcará a despedida das duas equipas do ano de 2022.

Robert Lewandowski, que viu o seu castigo de três jogos ser suspenso, está também na lista de 24 jogadores.