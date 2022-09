Araújo lesiona-se antes do primeiro minuto com o Uruguai e os alarmes apitam em Barcelona

Catalães já viram Jules Koundé, também defesa, Frenkie de Jong e Memphis Depay saírem tocados das partidas das respetivas Seleções

Está a ser uma paragem de seleções, no mínimo, preocupante para o Barcelona, que já tinha visto alguns jogadores do plantel saírem tocados e que recebeu mais uma má notícia nesta sexta-feira, com Araujo a durar menos de um minuto ao serviço do Uruguai.

No particular diante da seleção do Irão, foram precisos apenas 40 segundos para que o central, que também pode atuar à direita da defesa, se queixasse de um problema, aparentemente, muscular.

Já nos últimos dias, Frenkie de Jong, Jules Koundé e Memphis Depay saírem tocados dos trabalhos com as respetivas seleções.