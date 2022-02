Araújo, jogador do Barcelona, pede desculpa após gestos no dérbi com o Espanhol

Defesa uruguaio recorreu às redes sociais e justificou-se com a "tensão" do jogo.

Ronald Araújo, defesa uruguaio do Barcelona, protagonizou um gesto polémico no decorrer do dérbi com o Espanha, jogo da ronda 24 do campeonato espanhol que acabou empatado a dois golos.

Já no banco de suplentes, Araújo, que saiu lesionado, fez gestos com a mão, "mandando" a equipa do Espanhol para a segunda divisão. Uma atitude que não passou em claro e que mereceu uma reação do jogador nas redes sociais. "Quero pedir desculpas a toda a gente do Espanhol pelo gesto pouco feliz que tive esta noite [ontem]. Foi tudo fruto da tensão vivida durante um dérbi tão disputado como este. Considero-me uma pessoa respeitosa com os adeptos e clubes rivais e, por isso, não me sinto orgulhoso daquilo que fiz", escreveu.

Um golo marcado aos 90+6 minutos pelo avançado neerlandês Luuk de Jong permitiu ao Barcelona resgatar um empate 2-2 no estádio do rival citadino. A equipa de Xavi entrou praticamente a ganhar, com um remate certeiro de Pedri aos dois minutos, mas a equipa anfitriã virou o resultado graças a uma parceria de sucesso, estabelecida entre o médio Sergi Darder e o avançado Raúl de Tomás.

Darder restabeleceu o empate ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, correspondendo a uma assistência de Raúl de Tomás, e retribuiu a gentileza aos 64, permitindo ao antigo jogador do Benfica consumar a reviravolta no marcador.

Quando a derrota do Barça parecia irreversível, surgiu o golo salvador de Luuk de Jong, que tinha substituído Pedri aos 89 minutos, numa altura em que as duas equipas estavam reduzidas a 10 jogadores, devido às expulsões de Nico Melamed, nos anfitriões, e Gerard Piqué, nos visitantes, aos 90+2.