Arão sugere Jesus para a seleção brasileira, é assobiado e pede desculpa

Médio foi visado pelos adeptos do Fenerbahçe, na vitória por 4-1 diante do Kayserispor, referente aos quartos de final da Taça da Turquia. Brasileiro pediu desculpa e lamentou más interpretações

Os adeptos do Fenerbahçe não perdoaram Willian Arão. O médio sugeriu Jorge Jesus para a seleção brasileira e as declarações não caíram nada bem junto da massa associativa do emblema de Istambul.

Na receção ao Kayserispor (4-1), partida referente aos quartos-de-final da Taça da Turquia, o médio entrou na segunda parte e foi assobiado, algo que irritou Jorge Jesus, que não escondeu o desagrado.

"Sei da capacidade dele [Jorge Jesus] e sei que daria muito à nossa seleção e ao nosso país. É um estilo de jogo que combina com a seleção. Acredito que seria um bom nome se fosse escolhido e, com certeza, teria muito sucesso", referiu o antigo jogador do Flamengo, há uns dias, num podcast da ESPN.

Arão, entretanto, já pediu desculpa pelas declarações proferidas. O médio, que já trabalhou com Jorge Jesus em dois clubes diferentes, quer a permanência do português em Istambul.

"Eu dei uma entrevista e interpretaram-me de uma forma errada. Fizeram-me uma pergunta, se o mister fosse escolhido para ser o próximo treinador da seleção, e eu respondi. Mas a minha vontade, quero deixar claro, é que ele fique aqui e que consigamos os nossos objetivos", afirmou, nas redes sociais.

