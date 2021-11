Arão sobre Jorge Jesus e Tite: "Foram os melhores treinadores que tive"

Willian Arão, médio do Flamengo, vai tentar o terceiro título da Libertadores.

No sexto ano seguido a defender o emblema do Flamengo, Willian Arão é um dos pilares do meio de campo da equipa rubro-negra. Confirmado na decisão de mais uma Libertadores com o clube, o brasileiro recordou, em entrevista ao Globoesporte, as duas conquistas anteriores na sua carreira. E não esqueceu Jorge Jesus.

Em 2019, Arão esteve sob o comando do treinador português na sua segunda conquista da Libertadores. A primeira foi em 2012, quando defendia o Corinthians e tinha como comandante Tite, atual selecionador do Brasil. Os dois são, para o jogador de 29 anos, os melhores treinadores que já teve na carreira.

"O Tite ensinou-me muita coisa. É um treinador fantástico, que tem uma visão extraordinária defensiva, sabe anular os pontos fortes das outras equipas, sabe neutralizar, controlar bem as partidas. Por característica, são equipas que sofrem poucos golos. Aprendi bastante em questão de posicionamento. Estava a começar a carreira, a aprender muito", recorda.

"Em 2019, foi um outro estágio de carreira com o mister [Jorge Jesus] e outros ensinamentos defensivos e ofensivos. Apesar de eu jogar como trinco, com movimentações que para ele eram importantes, aqui no Brasil eu não estava acostumado. Fui 'lapidado' por ele, que me deu muitos ensinamentos. São dois grandes treinadores e foram os dois melhores que tive na minha carreira", garantiu.