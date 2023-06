Arábia Saudita tenta convencer Verratti e há quem diga: "Boa viagem!"

Jérôme Rothen considera que o PSG deve aproveitar o interesse do Al Hilal para tirar o máximo partido da saída do médio italiano, criticando as suas exibições nos últimos anos.

Numa altura em que representantes do Al Hilal encontram-se em Paris para tentar convencer Marco Verratti a deixar o PSG, Jérôme Rothen defendeu a saída do médio italiano, de 30 anos, para o campeonato da Arábia Saudita.

"Sim, força, aproveitem ao máximo! Adeus Marco, boa viagem!", começou por exclamar o antigo jogador do PSG e internacional francês, no seu podcast "Rothen s'enflamme", antes de explicar a razão do seu entusiasmo com um eventual adeus de Verratti, que representa o clube há mais de uma década, desde 2012.

"O clube tem de aproveitar a oportunidade. Há uma oferta, vende-se. Quando se está aqui há mais de dez anos, quando se começou em Paris com um enorme progresso... Todos concordamos que Marco Verratti foi um grande médio do PSG, mas isso é muito pouco relativamente aos últimos anos. Ele nunca substituiu Thiago Motta, que saiu, Thiago Silva ou Ibrahimovic. Esperávamos muito mais de Marquinhos e Verratti, foram uma deceção muito grande", considerou o antigo médio.

Jean-Michel Larqué, antigo jogador do PSG, também defendeu a saída de Verratti, uma vez que não o considera um dos melhores médios da Europa: "Entre De Bruyne, Gundogan e Rodri no Manchester City, onde é que ele joga? Não joga. O problema é que Verratti nunca se desenvolveu como os jogadores de classe mundial, que são a força motriz de uma equipa. Esta pode ser uma oportunidade para o PSG produzir um médio que pareça um médio".

Jérémy Ménez, antigo avançado que coincidiu com Verratti no Parque dos Princípes, foi o único que se mostrou a favor da sua continuidade no clube, argumentando que precisa de melhor companhia no meio-campo.

"Treinei com ele durante três anos, sei do que é capaz. É verdade que podemos ficar um pouco desiludidos se olharmos para o seu desempenho atual. Mas ele não foi ajudado pelos médios que jogaram com ele. Com duas boas contratações para o meio-campo, podemos ver Marco de volta ao mais alto nível", garantiu.

Verratti tem contrato até 2026 com o PSG, tendo registado uma assistência em 38 jogos disputados pelo campeão francês na última época.