Arábia Saudita sobe a parada por Messi: os milhões que são apontados em França

Craque argentino terá em cima da mesa um contrato de dois anos, ganhando 500 milhões em cada um deles.

Depois da polémica viagem à Arábia Saudita, para fins comerciais, e do pedido de desculpa, Lionel Messi continua a ser uma tema quente, sobretudo no que toca ao mercado de transferências. O astro argentino está em final de contrato com o PSG e o desentendimento com o clube francês parece, neste ponto, colocar de parte uma eventual renovação.

Messi tem sido apontado ao futebol da Arábia Saudita, com o Al Hilal na linha da frente, e o jornal L'Équipe fornece esta quarta-feira novos detalhes sobre os milhões que estão em cima da mesa. De acordo com a publicação francesa, a vontade de contar com o jogador por parte dos governantes do país é tal que subiram a parada para 500 milhões de euros por cada um dos dois anos de contrato. Estamos a falar do dobro do que recebe Cristiano Ronaldo, estrela do Al Nassr.

Apesar destes números, é referido que Messi irá esperar pelo final da temporada, altura em que irá analisar as opções em carteira e tomar uma decisão.