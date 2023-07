"Arábia Saudita? Quando o melhor jogador da história escolhe a MLS..."

Don Garber, comissário da Liga norte-americana (MLS), garante que o campeonato não se deve sentir ameaçado pela emergência da Arábia Saudita no mercado de transferências.

Don Garber, comissário da Liga norte-americana (MLS), foi questionado no domingo, horas antes da apresentação de Lionel Messi no Inter Miami, sobre se o campeonato deve sentir-se ameaçado com o desmedido investimento que a Arábia Saudita tem tentado aplicar no mercado de transferências.

Em resposta, o dirigente garantiu que a MLS não tem razões para se preocupar, acrescentando que o contexto europeu não é o único que importa no mundo do futebol.

"Vi o que aconteceu na China e não fiquei preocupado com isso, tal como não estou preocupado com o que está a acontecer na Arábia Saudita, pelo contrário. O facto de podermos alargar o poder e a influência do futebol profissional a todo o mundo é uma oportunidade para todos nós, que somos mercados emergentes. Não se trata apenas da Europa, estamos aqui. Por isso, não me sinto de todo ameaçado por isso. [A Arábia Saudita] É apenas mais um elemento neste negócio muito complicado, vamos ultrapassá-lo e ficar bem", defendeu.

Garber aproveitou inclusive a exemplo do astro argentino, de 36 anos, para afiançar que a Liga dos Estados Unidos vai continuar a ser atrativa no futuro. "Quando o melhor jogador da história escolhe a MLS, acho que isso é uma prova de onde ela está e de como vai estar nos próximos anos", concluiu.