Fotografia: Getty Images via AFP

Guarda-redes da Juventus não pensa em sair para outras paragens.

Wojciech Szczesny sente-se feliz na Juventus e afasta a hipótese de vir a jogar na Arábia Saudita, dizendo que já tem muito dinheiro e prefere outros desafios.

"Ofertas da Arábia Saudita? Eu já ganhei muito dinheiro na minha vida. Prefiro desafios interessantes e defender a baliza da Juventus é o melhor que posso ter", disse, em entrevista ao canal de televisão TVP Sport.

"Leio muito pouco sobre mim, mas é difícil alguém ter influência em mim com o que diz. Eu sei que sou jogador da Juventus e vou continuar a ser, a menos que eles não me queiram. Estou neste clube e respeito as decisões. E eles querem-me aqui", adiantou.

Esta época, os bianconeri não vão disputar as competições europeias, mas o guarda-redes polaco não está incomodado. "Agora vou passar as terças e quartas-feiras a ver a Liga dos Campeões na televisão. Fomos excluídos das competições europeias e não tencionamos fazer nada quanto a isso. É o que é e agora teremos mais tempo para treinar e descansar, pela primeira vez na minha carreira. Não é o fim do mundo para mim", explicou.