Arábia Saudita chama por Icardi: os valores em cima da mesa

Depois de uma época em que regressou aos golos e ajudou o Galatasaray a sagrar-se campeão turco, o avançado argentino regressou ao PSG, mas tudo indica que não ficará.

Mauro Icardi é mais um nome que poderá estar em vias de trocar o futebol europeu pela Arábia Saudita. Após uma época em que redescobriu a veia goleadora - 23 golos em 26 jogos - ajudando o Galatasaray a sagrar-se campeão turco, o avançado argentino está na lista de compras do Al Shabab.

Findo o período de empréstimo aos turcos, o goleador, de 30 anos, vai apresentar-se no PSG, mas tudo indica que não será para ficar, com o jornal italiano "Corriere della Sera", a mencionar que a esposa e agente Wanda Nara favorece um regresso a Itália, onde Icardi representou a Sampdória e o Inter.

Ainda assim, o casal poderá ser persuadida com os valores colocados em cima da mesa pelo Al Shabab: 80 milhões de euros por duas temporadas, ao mesmo tempo em que o PSG encaixaria 20 milhões com a venda do polémico jogador.