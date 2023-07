Arábia Saudita chama pelo ex-FC Porto Falcao

Avançado colombiano poderá não continuar no Rayo Vallecano.

Radamel Falcao tem recebido propostas de clubes da Arábia Saudita, informa o jornal espanhol AS. O ponta de lança, de 37 anos, representa o Rayo Vallecano, que no sábado defronta o FC Porto, no Estádio do Dragão, mas está a ser tentado pelo mercado saudita e a continuidade não é certa.

De acordo com a mesma publicação, o internacional colombiano rejeitou, recentemente, uma proposta para jogar no Millonarios, da Colômbia, preferindo continuar em Madrid. Falta saber se os milhões da Arábia vão conseguir seduzir o jogador e a família a mudarem de país.

Falcao chegou ao Rayo Vallecano em 2021/22 e, em dois anos, fez 54 jogos (oito golos). Antes, passou por Galatasaray, Mónaco, Chelsea, Manchester United, Atlético de Madrid, FC Porto e River Plate.