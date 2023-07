Arábia Saudita atenta ao caso Mbappé e com proposta em vista

Com a continuidade de Mbappé em dúvida no PSG, o governo saudita sonha em poder ter o internacional francês a jogar no futebol saudita e está disposto a abrir os cordões à bolsa.

Mbappé continua a ser um dos protagonistas deste mercado de transferência e, agora, abriu-se um novo capítulo depois do internacional francês ter sido afastado pelo PSG do estágio do Japão, por estar convencido que o jogador já teria um acordo com o Real Madrid, em 2024, onde chegaria a custo zero. Atento a este capítulo está o governo saudita que, segundo o "The Athletic", pretende ter o jogador a disputar a Liga durante um ano, por empréstimo, antes de assinar pelo Real Madrid.

Assim, o Al Hilal é uma das equipas interessadas e estará disposta a abrir os cordões à bolsa, com a mesma fonte a garantir que dinheiro não é problema para o clube de Jorge Jesus, que está disposto a pagar o que for preciso para ter Mbappé no campeonato saudita, mesmo que seja apenas por uma temporada. Também o jornalista Ben Jacobs, que acompanha a situação de Mbappé, avança com essa possibilidade mas vinca que o negócio será difícil de se concretizar, uma vez que o jogador pretende continuar a joga na Europa.