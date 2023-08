Arábia Saudita: Al Wehda também apresenta reforços com nome

Nem só os "grandes" da liga saudita estão a reforçar-se com jogadores de qualidade internacional

Este sábado foi a vez do Al Wehda apresentar dois internacionais de países africanos: El Yamiq, defesa marroquino que deu nas vistas no último Mundial e estava a atuar no Valladolid. E Odion Ighalo, avançado nigeriano que estava no Al Hilal, onde apontou 43 golos em época e meia.

O Al Wehda conta ainda com o costarriquenho Oscar Duarte e os marroquinos Fajr e Munir Mohammedi. Na última época ficou em 13.º lugar.