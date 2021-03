Arábia Saudita acusada de tentar limpar a imagem com patrocínios astronómicos

Relatório da Grant Liberty analisou a forma como a Arábia Saudita apoiou grandes eventos desportivos e tem usado figuras conhecidas no mundo do desporto para limpar a sua imagem.

Um relatório da Grant Liberty, organização de defesa dos direitos humanos, analisou a forma como a Arábia Saudita apoiou grandes eventos desportivos nos últimos anos e também como tem usado figuras conhecidas no mundo do desporto, com contratos publicitários para limpar a sua imagem.

Segundo o jornal britânico The Guardian, que antecipou o relatório da Grant Liberty, que só será divulgado na próxima semana, o montante gasto pela Arábia Saudita no que toca a patrocínios a eventos desportivos já ultrapassou os 1,5 mil milhões de dólares.

De acordo com a publicação, estes patrocínios têm como principal objetivo promover a imagem da Arábia Saudita no exterior, de forma a limpar a reputação associada a práticas que põe em causa o respeito pelos direitos humanos.

Ao que tudo indica, a estratégia de patrocínios ao desporto incluiu 650 milhões de dólares para a Fórmula 1, durante 10 anos, um contrato de 145 milhões de dólares com a Federação espanhola de futebol, um torneio de golfe recebe um valor de 15 milhões de dólares, um de snooker recebe 33 milhões e 100 milhões de dólares são para uma prova de boxe.

O jornal britânico lembrou ainda as figuras conhecidas do mundo do desporto com quem a Arábia Saudita tem contratos publicitários para se promover, recordando um contrato com Cristiano Ronaldo no valor de 6 milhões de dólares, que o internacional português terá recusado.

O The Guardian confrontou o porta-voz da Embaixada da Arábia Saudita em Washington com as acusações da Grant Liberty ao que este falou do programa Vision 2030, que tem como objetivo promover a indústria desportiva: "Isso não só criará emprego para milhares de sauditas, mas também melhorará a qualidade de vida de todos".

"O reino orgulha-se de acolher e apoiar vários eventos desportivos que não só introduzem os sauditas a novos desportos e atletas mundialmente conhecidos como também promovem os feitos do reino e a natureza hospitaleira do seu povo no mundo", finalizou.