Apuramento para o Mundial'2022: várias seleções podem qualificar-se hoje em três zonas

África e Europa não apuram já hoje, uma vez que vai disputar-se a primeira mão dos play-off africano e a meia-final do europeu, que terá a final do dia 29 (terça-feira).

Com 15 seleções já apuradas para a fase final do campeonato do Mundo, hoje podem ficar definidas mais cinco de um total de 32 que vão estar presentes na fase final, a realizar entre 21 de novembro e 18 de dezembro no Catar.

Na América do Sul, com Argentina e Brasil já apuradas, o Equador está a um ponto apenas de garantir o apuramento, com duas jornadas por realizar. Hoje, se empatarem ou vencerem em casa do Paraguai, os equatorianos fazem a festa.

O Uruguai também pode garantir o apuramento, mas tem que vencer o Peru e esperar que o Chile não derrote o Brasil. Para o lugar de play-off, muitas hipóteses estão em aberto para saber-se quem defronta o vencedor do play-off asiático. Neste último continente podem também surgir mais dois apurados, depois de Coreia do Sul (de Paulo Bento) e Irão já terem assegurado duas das quatro vagas diretas.

No Grupo B, Arábia Saudita até pode passar com uma derrota na China, caso a Austrália não pontue com o Japão. Um cenário que apuraria também os nipónicos, que se deslocam a Sydney em posição favorável no grupo, uma vez que um empate também os deixaria com boas hipóteses de confirmar a vaga na última jornada, quando receberem o Vietname.

Austrália ou Japão vão também estar no play-off com o terceiro classificado do Grupo A, que pode hoje ficar entregue aos Emirados Árabes Unidos. Depois, o vencedor deste play-off tem ainda que medir forças com o quinto classificado da América do Sul.

Na CONCACAF, o Canadá pode fazer hoje a festa na deslocação à Costa Rica, onde até pode perder, caso o Panamá não bata as Honduras. México e Estados Unidos defrontam-se na Cidade do México e quem vencer também fica bem colocado na corrida.

Na África e na Europa ainda ficam a faltar a segunda mão dos respetivos play-off e, na Oceânia, ficam definidas as "meias" de uma qualificação que vai apurar a seleção que depois vai defrontar a quarta classificada da CONCACAF.

Bento apurado tenta golpe final

A Coreia do Sul defronta o Irão hoje, às 11 horas, numa partida que vai definir o líder do Grupo A. Já apuradas para o Mundial, ambas lutam para somar pontos no ranking. Para os comandados de Paulo Bento o triunfo coloca-os no primeiro lugar. Mais à vontade está o Irão, a quem basta o empate para manter a liderança. Mehdi Taremi (FC Porto) e Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), avançados com covid, não fazem parte das opções.

Na antevisão, Paulo Bento explicou o que tem de fazer a sua equipa para conquistar os três pontos. "Temos de dominar e controlar o jogo com a posse de bola e tentando jogar no meio-campo adversário o máximo que pudermos", começou por dizer o treinador português, realçando as qualidades do adversário.

"É claro, devemos levar em consideração que vamos jogar contra uma equipa forte. Precisamos de atacar o máximo que pudermos. Ao mesmo tempo, temos de respeitar o adversário. Temos de defender e ser capazes de estar bem nos dois momentos do jogo."

Quanto às ausências dos médios Paik Seung-ho e Kim Jin-gyu, Bento não se escondeu e explicou que tem de encontrar uma solução com os jogadores que tem à disposição. "Jogaremos com um onze inicial forte", atirou.

Queiroz volta a apanhar o Senegal

Em África, os holofotes estão totalmente virados para o jogo do play-off entre o Egito, de Carlos Queiroz, e o Senegal. Ou seja, a reedição da final da CAN, favorável aos segundos, ou ainda, o duelo entre Salah e Mané, duas das principais figuras do Liverpool. O jogo será disputado no Estádio Internacional do Cairo, amanhã. A segunda mão está agendada para o dia 29.

O capitão da seleção do Egito, Mohamed Salah, falou sobre o confronto. "Prometemos a todos os adeptos que os jogadores vão dar tudo de si para vencer esta partida", disse o dianteiro dos Faraós, durante uma visita do ministro das Relações Exteriores à seleção. Egito e Senegal lutam por uma das cinco vagas atribuídas a África na próxima edição do Mundial. O presidente da federação senegalesa Augustin Senghor falou da partida e destacou a amizade entre Salah e Mané.

Carlos Queiroz vai estar ausente do banco na primeira mão por estar a cumprir uma suspensão de dois jogos, que recebeu após as meias-finais da CAN. "Não há espaço para desculpas", disse o técnico.