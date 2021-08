Apuramento do Benfica põe Portugal à frente da França no ranking da UEFA

Benfica contribuiu para a melhoria da posição de Portugal no ranking europeu

Ultrapassagem na classificação europeia poderá ser anulada caso o Mónaco vença, esta quarta-feira, o Shakhtar Donetsk

Portugal ultrapassou, esta terça-feira, a França no ranking de coeficientes da UEFA graças à qualificação do Benfica para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, conseguida no play-off ante o PSV Eindhoven.

O nosso país está, agora, em quinto lugar da classificação europeia, cuja soma engloba os feitos nos últimos cincos anos, com um total de 44.216 pontos, mais 718 pontos do que a nação gaulesa (43.498 pontos).

Nesta época, na qual os dois países têm, respetivamente, seis equipas a participar em provas europeias (fase de grupos e de apuramento), Portugal soma 3,750 pontos, enquanto a França contabiliza 1,833.

Os franceses poderão, contudo, recuperar a quinta posição no ranking da UEFA caso o Mónaco vença, esta quarta-feira, o Shakhtar Donetsk e garanta o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.