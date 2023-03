Apresentado, Tuchel garante que não pressionou Bayern: "O timing surpreendeu-me"

Técnico já compareceu como sucessor de Julian Nagelsmann. Ficou surpreendido com o timing do convite e garante que não pressionou novo clube

Thomas Tuchel já foi apresentado como novo treinador do Bayern de Munique. O sucessor de Julian Nagelsmann garante que ficou surpreendido com o convite, ao mesmo tempo que rejeitou a ideia de ter pressionado o novo clube a avançar para a mudança de técnico.

"O timing surpreendeu-me, não contava com isso. A minha ideia era continuar a minha carreira no estrangeiro, mas em nenhum momento exerci pressão sobre o Bayern com outros clubes. Acabaram de me contactar, tomei o meu tempo para amadurecer a minha decisão, mas estava entusiasmado para dizer sim. Eu e o clube falámos noutra altura, mas havia Jupp Heynckes e o Bayern tinha todo o direito de esperar. Eu não podia esperar mais porque me foi apresentada outra opção muito real. Não exerci qualquer pressão, tal como não o fiz agora", garantiu, em conversa com os jornalistas.

O novo treinador dos bávaros lembrou que sabe o que Nagelsmann está a sentir, uma vez que, no início da época, foi afastado do comando técnico do Chelsea.

"Nunca é bonito. Todos sabemos que tais posições só estão normalmente vagas quando este tipo de coisas acontece. Eu próprio também tive de sofrer", explicou.