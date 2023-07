Apresentado com cena de Game Of Thrones: Isco para ressuscitar no Bétis

Antigo médio de Valência, Málaga, Real Madrid e Sevilha tem novo clube

O Bétis apresentou Isco como reforço com uma cena da série Game Of Thrones, na qual o protagonista é ressuscitado, tal como o clube andaluz pretende fazer com a carreira do médio-ofensivo de 31 anos.

Isco perdeu protagonismo progressivamente no Real Madrid e na última temporada, no Sevilha, esteve em apenas 19 partidas, saindo a mal do clube.

Estava na lista da Real Sociedad, mas o Betis antecipou-se e garantiu assim um substituto com nome para Canales, que rumou ao México. Isco assinou por uma temporada.

Foi um pedido do técnico Manuel Pellegrini, que o orientou no Málaga.