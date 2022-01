Apresentação na Juventus coloca Vlahovic em apuros: "Tem relevância criminal..."

Cara nova da Juventus não cumpriu período de isolamento para ser apresentado em Turim e poderá vir a enfrentar consequências com a lei.

Nem tudo correu bem na oficialização de Dusan Vlahovic como reforço da Juventus. Após ter sido apresentado em Turim na quinta-feira, esta sexta-feira chega a informação de que a Autoridade de Saúde de Florença denunciou o jogador por não ter cumprido os prazos de isolamento por causa da covid-19, isto depois de ter sido infetado no fim de semana passado.

Apesar da Fiorentina, ex-clube de Vlahovic, nunca ter chegado a anunciar que o dianteiro tinha contraído o vírus, Giorgio Garofalo, diretor do departamento da Autoridade Sanitária Central da Toscana, avisa que a conduta do avançado de 22 anos "tem relevância criminal".

"A questão de Vlahovic está a causar muita comoção, mas estamos tranquilos. As regras são claras, os vacinados com três doses devem esperar uma semana entre o primeiro positivo e o negativo. Sair do isolamento é uma violação das regras e tem relevância criminal. A nossa intervenção é obrigatória e estamos tranquilos, porque desde o dia em que ele partiu para Turim que estamos a fazer o necessário", alertou Garofalo.