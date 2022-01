Um português que aprendeu com Koeman, Guardiola e Xavi: "Sempre que tenho oportunidade..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador português João Carlos Pereira em entrevista ao jornal "Sport".

João Carlos Pereira, treinador português que já orientou clubes como Académica, Nacional, Moreirense, Estoril, Belenenses e Grasshoppers, tendo passado seis temporadas como coordenador geral no Aspire Catar, onde conheceu Xavi Hernández, falou sobre o agora treinador do Barcelona e explicou a decisão de ver e aprender com outros treinadores como Koeman, Rijkaard e Guardiola.

"Por que fui ver como treinavam Rijkaard, Koeman e Guardiola? Bem, foram momentos diferentes. Basicamente, por vontade própria. Este ano cumpro 25 anos na minha carreira de treinador e, sempre que tenho oportunidade, saio à procura de formas de alargar os meus conhecimentos. Vou procurar informação e discutir com os treinadores que são bons e que me acrescentam coisas", afirmou ao diário desportivo espanhol o treinador português, sem clube desde que deixou a Académica.

Depois, João Carlos Pereira falou então sobre o agora treinador do Barcelona, Xavi Hernández, considerando ser um "casamento perfeito".

"Xavi e Barcelona é o 'casamento' perfeito? Sem dúvida. Xavi começou a treinar para chegar ao Barcelona e muitos técnicos treinam em muitos lados à procura de novos desafios. Xavi não, preparou-se para chegar ao Barça e espero que seja assim e fique durante muitíssimos anos. Xavi tem a personalidade que se ajusta ao clube e o clube tem uma filosofia que encaixa em Xavi", concluiu.