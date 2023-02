Apreensão no Inter a pensar no FC Porto: "Somos mais fracos em jogos fora"

Após a derrota em casa do Bolonha (0-1), Simone Inzaghi admitiu que a equipa não está a conseguir replicar a forma que demonstra em casa quando joga como visitante.

Após ter vencido na receção ao FC Porto (1-0) na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Inter perdeu este domingo pelos mesmos números na visita ao Bolonha, em jogo da 24.ª jornada da Serie A.

Após a partida, Simone Inzaghi, treinador nerazzurri, começou por criticar a forma como a equipa se apresentou em campo.

"Abordámos mal o jogo, com uma primeira parte insuficiente e que nem pareceu nossa. No segundo tempo, tomámos medidas e começámos a criar oportunidades, mas concedemos um golo que não deveríamos ter permitido, porque não estávamos a sofrer. Estamos zangados, temos de fazer mais", assumiu.

Questionado sobre se o peso do calendário é o responsável pelo desaire, o técnico italiano recusou essa ideia, admitindo que a equipa não está a conseguir replicar a forma que demonstra em casa quando joga como visitante, também muito por culpa própria.

"Os dados dos jogos fora de casa são significativos. Nós somos excelentes em casa e incapazes nos jogos fora. Nós analisámos isso com os jogadores e no ano passado fizemos melhor. Agora, não temos aproveitado a vantagem sobre os outros. Temos de ser melhores nos últimos 14 jogos [do campeonato]", considerou Inzaghi.

A segunda mão da eliminatória entre o Inter e o FC Porto está marcada para o dia 14 de março, no Estádio do Dragão.