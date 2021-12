"Aposta total" do Barcelona por substituto de Kun Aguero, dizem em Espanha

Avançado do Manchester City é o principal alvo do emblema "blaugrana" para o mercado de transferências de inverno.

Em Espanha não deixam dúvidas: o principal alvo do Barcelona para o mercado de transferências de inverno é Ferrán Torres, jogador do Manchester City e internacional espanhol. De acordo com o jornal "Sport", o avançado de 21 anos é o eleito para o lugar deixado por Kun Aguero, que na quarta-feira anunciou o ponto final na carreira.

Ainda segundo as mesmas informações, o novo treinador do emblema "blaugrana", Xavi Hernández, quer um jogador de rendimento imediato e futuro, em vez de apostar em outras opções que lhe foram apresentadas para reforçar a frente de ataque.

O acordo com o jogador já é total "há algumas semanas", diz o "Sport". Barcelona e Manchester City, que começaram "muito distantes", ter-se-ão aproximado nas últimas horas. Neste momento, segundo fontes do Barcelona, Ferrán Torres é o jogador com maior possibilidade de rumar a Camp Nou e a sensação é a de que acabará por vestir a camisola "blaugrana".

As negociações parecem continuar de forma a encontrar a melhor "fórmula" para pagar os 50 milhões de euros que os "citizens" exigem pelo jogador: o valor é inegociável, mas haverá abertura para explorar diferentes formas de pagamento. O principal obstáculo neste momento reside na massa salarial, sendo que o Barcelona tem pouca margem no "fair play" financeiro. Para concluir o negócio, o clube terá apenas uma opção: diminuir os gastos com o plantel, o que poderia ser conseguido com a venda ou empréstimo de Coutinho ou a renovação de Ousmane Dembélé.