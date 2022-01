Aposta certeira de Rangnick rende segunda vitória seguida ao United

Triunfo da formação de Manchester frente ao West Ham, por um golo sem resposta.

O Manchester United somou este sábado a segunda vitória consecutiva na Premier League. A formação orientada por Ralf Rangnick recebeu e derrotou o West Ham, por 1-0, para a ronda 23.

O único golo do jogo foi apontado por Rashford, que tinha entrado na segunda parte (62'), no terceiro minuto de descontos.

Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo disputaram todos os minutos de um encontro que deixa os red devils no quarto lugar do campeonato, com 38 pontos em 22 jogos, à frente do West Ham, que tem menos um somado e mais um jogo realizado.