Após ver acusações de violação retiradas, Greenwood vai casar

Julgamento estava marcado para novembro de 2023. Polícia de Manchester informou que todas as queixas foram retiradas.

Mason Greenwood, que viu todas as queixas de violação e agressão contra si serem retiradas no início de fevereiro, vai casar com a atual namorada, Harriet Robson, escreve esta segunda-feira o "The Sun".

Recorde-se que o jogador foi detido pela primeira vez em janeiro de 2022, após aparecerem nas redes sociais fotografias e vídeos de uma jovem com o rosto ensanguentado, hematomas e com a frase: "Para quem quiser saber o que Mason Greenwood realmente me fez".

O avançado começaria a ser julgado em novembro de 2023.

Greenwood, que não faz qualquer minuto oficial desde 22 de janeiro de 2022, entrou nos "red devils" aos seis anos e, aos 17 anos e 353 dias, tornou-se no mais jovem de sempre em toda a história do clube a marcar um golo nas provas europeias. Aos 20 anos e quatro meses, tem agora 35 golos em 129 partidas na primeira equipa do clube.