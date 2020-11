Após vencer o Nantes, Villas-Boas responde a pressão dos adeptos: "Entendemos a mensagem"

Insatisfeitos por sequência de maus resultados na Liga dos Campeões, adeptos do Marselha bloquearam saída dos jogadores do centro de treino antes do jogo contra o Nantes este sábado.

"Estava mais preocupado por chegar tarde, francamente. Entendemos a mensagem. Tentei dizer aos adeptos para não entrarem na excitação da imprensa, para nos deixarem trabalhar um pouco. Um pouco de paciência, estamos bem no campeonato. Obviamente, os adeptos pediram um pouco mais de jogo, mais conteúdo, temos de procurar isso. Espero que estejam felizes hoje. Mas ganhar é o mais importante para mim. Estamos bem cientes de que os desapontamos na Liga dos Campeões" disse. Villas-Boas.

O Marselha faz campanhas opostas nas duas competições que disputa. Enquanto no campeonato francês venceu os quatro últimos jogos e é o 3º classificado, na Liga dos Campeões vai mal.

No Grupo C, o mesmo do FC Porto, perdeu os quatro jogos disputados. O último deles para os portistas, em casa, por 3-1. Por o estopim para a revolta dos adeptos da equipa francesa.