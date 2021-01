Após tragédia aérea com equipa do Palmas, CBF adia jogo: "Profundamente consternada"

Tragédia aérea com equipa do Palmas, no Brasil

Após o acidente aéreo que vitimou quatro atletas e o presidente do Palmas, Confederação Brasileira de Futebol adiou jogo da equipa com Vila Nova, que aconteceria esta segunda-feira.

Horas após o acidente aéreo que deixou como vítimas mortais quatro atletas e o presidente do Palmas, clube da Série D do campeonato brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou-se e comunicou o adiamento do jogo que teria lugar esta segunda-feira.

Em nota oficial, a entidade máxima do futebol brasileiro referiu estar "profundamente consternada" com a nova tragédia aérea com um clube nacional, na manhã deste domingo. O jogo entre Vila Nova e Palmas, que aconteceria esta segunda-feira, em Goiânia, pelos oitavos de final da Taça Verde, será remarcado para uma data posterior.

Estavam a bordo da aeronave de pequeno porte os futebolistas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do presidente do clube Lucas Meira, e o piloto, identificado apenas como comandante Wagner.

A CBF decretou que seja respeitado um minuto de silêncio nas partidas deste domingo no futebol brasileiro.