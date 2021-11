Após título, Gallardo admite deixar o River Plate: "Mereço a possibilidade de repensar"

Uma das possibilidades para o futuro de Gallardo é assumir o comando da seleção uruguaia.

Um dos treinadores que está há mais tempo na mesma equipa, Marcelo Gallardo admitiu esta sexta-feira que pode deixar o River Plate. Após conquistar o campeonato argentino, ao vencer o Racing, o treinador afirmou que precisa de repensar a carreira. Uma das possibilidades é assumir a seleção do Uruguai.

"É a primeira vez que o meu vínculo acaba. Tenho dado tudo a este clube até hoje. É a primeira vez, num momento de ansiedade e de análise, porque exige muito esforço. Acho que mereço a possibilidade de repensar, porque é preciso muita energia para continuar. Agora vou analisar, repensar", afirmou à ESPN.

O treinador está no Monumental de Núñez desde 2014, quando ainda estava no início da carreira como técnico. Entre as principais conquistas, estão duas Libertadores, em 2015 e 2018, num total de 13 títulos.

Com a saída de Óscar Tabárez, depois de 15 anos, a federação uruguaia já terá definido Gallardo como alvo principal. O treinador reafirmou que precisa de tempo para pensar sobre o futuro.

"O clube não merecia a minha cabeça noutro lugar. Não queria ir além do desejo de vencer. A partir de agora, vou repensar seriamente para continuar, porque o River merece que alguém tenha muita energia. Pensam que podes relaxar, viver com calma. Mas não me permito relaxar, porque estaria a fazer mal ao clube", disse o técnico argentino.