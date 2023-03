Após tiroteio e ameaças a Messi, governo argentino promete segurança especial

Supermercado da família da mulher de Messi foi alvo de um tiroteio em Rosário e o jogador foi ameaçado

Um supermercado de familiares da esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, foi alvo de um ataque (foram disparadas 14 balas) na cidade argentina de Rosário. O incidente foi comentado por Gabriel Heinze, atual treinador do Newell's, emblema daquela cidade, e pelo presidente argentino, Alberto Fernández. E até chefes locais da polícia já trocaram, além de estar garantida segurança especial a Messi quando voltar ao país para os jogos da seleção em março.

"Messi, estamos à tua espera. Javkin [presidente da câmara de Rosário] é um 'narco'traficante, não vai cuidar de ti", foi a mensagem, dirigida ao jogador do PSG, que os atacantes deixaram no local.

"Hoje acordei com más notícias em Rosário, onde um supermercado tinha sido alvejado. Contactei imediatamente o presidente da câmara [Pablo Javkin], falei imediatamente com o chefe de gabinete [Agustín Rossi] e disse-lhes 'vamos embora agora'. Estamos a fazer muito, mas obviamente é preciso fazer algo mais, porque em Rosário o problema da violência e do crime organizado é muito grave. Temos de fazer algo pelo povo de Santa Fé e Rosário porque eles também são argentinos", disse o presidente do País, Alberto Fernández.

Antes, o Ministro da Segurança, Aníbal Fernández, revelou estar a preparar segurança especial para Messi no regresso ao país para os jogos da seleção em março(contra Panamá e Curação), caso o jogador assim o entenda.

Anibal Fernández falou com Pablo Javkin e pediu ao presidente da câmara a sua opinião sobre o desempenho das forças de autoridade, decidindo mudar o chefe do comando unificado de Rosário, Ricardo Daniel Castillo.

Gabriel Heinze, que passou pelo Sporting e agora dirige o Newell's Old Boys, de Rosário, lamentou o sucedido: "Isto afasta a Messi e a qualquer outra de voltar ao país. É uma loucura. Faz-te pensar se vale a pena..."