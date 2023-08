Após terminar a carreira, Buffon aceita cargo na seleção italiana

O lendário guarda-redes, de 45 anos, tornou-se no novo chefe de delegação da Itália.

Após ter anunciado há dias o final de carreira, aos 45 anos, Gianluigi Buffon aceitou um cargo de chefe de delegação da seleção italiana, que representou por 176 ocasiões.

A notícia foi anunciada pela própria Federação Italiana de Futebol (FIGC), com o presidente da entidade a mostrar satisfação com o regresso do lendário guarda-redes à seleção.

"É um grande dia para a seleção nacional italiana, porque Gigi está de volta a casa. Buffon é um ícone do nosso futebol e uma pessoal especial", declarou, aos meios da FIGC.

"Estou de volta à seleção porque aquela criança que passou os portões de Coverciano pela primeira vez há 30 anos ainda quer sonhar e viver o seu sonho junto dos adeptos italianos", afirmou, por sua vez, Buffon.

Buffon fechou a carreira ao serviço do Parma, clube onde começou a jogar. Enquanto profissional, foram oito épocas no Parma, 19 na Juventus e uma no PSG. Juntando a seleção de Itália (176 jogos), pendurou as luvas com 1151 partidas oficiais.