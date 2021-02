Após terceira derrota seguida na Premier League, Klopp admite título distante: "Não somos tolos"

O atual campeão inglês, o Liverpool foi derrotado este sábado pelo Leicester, por 3-1. Técnico Jürgen Klopp admitiu ver o título mais distante na temporada.

Apesar do belo golo de Salah que abriu o marcador, o Liverpool acabou por ver o Leicester virar o jogo, sofrendo a terceira derrota consecutiva da equipa na Premier League, este sábado. No final, Jurgen Klopp admitiu que a disputa pelo título está cada vez menos provável para os atuais campeões.

Com 40 pontos e a ocupar o quarto posto do campeonato inglês, o Liverpool pode ver o líder Manchester City abrira vantagem para 13 pontos. "Não estamos preocupados ou seja lá o que for com o título, não somos tolos. Temos na terça-feira um jogo difícil e depois no sábado novamente, um clássico. É nessas coisas que estamos a pensar. Queremos ter ainda uma boa temporada no final, temos que vencer", disse o técnico alemão após novo revés este sábado.

"Nós não estamos à procura de desculpas. Muitas coisas aconteceram, tudo bem. Em alguns momentos poderíamos - e deveríamos - ter feito melhor e em alguns foi apenas o que aconteceu e esse tipo de coisas. Já falamos sobre isso. No momento é difícil, é difícil, e sei que a única maneira de sair dessa situação é jogar um bom futebol, lutar, trabalhar duro. Ainda somos capazes de fazer isso e vamos continuar a fazer, temos que fazer isso.Veremos onde vamos parar. A situação não é fácil, isso é claro, mas é a nossa situação e como sempre é você que tem que resolver sozinho", finalizou.