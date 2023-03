Após ter desmentido Deschamps, Benzema promete explicação sobre o Mundial

Avançado recorreu às redes sociais para anunciar que irá explicar o que levou à sua ausência no Mundial'2022 e à posterior retirada da seleção francesa.

Após ter reagido de forma amarga à justificação de Didier Deschamps para a sua ausência na totalidade do Mundial'2022, acusando o selecionador francês de ser "mentiroso", Karim Benzema prometeu no sábado que irá dar a sua versão do que aconteceu na competição e que levou à sua retirada da França.

O avançado do Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro recorreu às redes sociais para anunciar uma explicação em breve aos adeptos: "Bem, então vou explicar-me ao povo".

Recorde-se que Benzema esteve presente na convocatória de Deschamps, mas chegou ao Catar lesionado, tendo sido decidido o seu regresso ao Real Madrid a quatro dias da estreia no Mundial.

Após ter recuperado na totalidade, uma vez que a lesão não era grave, a imprensa francesa ainda mencionou a possibilidade do seu regresso à prova para os últimos jogos, algo que não chegou a concretizar-se. De resto, Benzema anunciou a sua retirada da seleção após o fim do torneio.