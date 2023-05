Após susto, Eriksen recebe prémio: "Tenho desfrutado mais da minha vida..."

Depois de ter atravessado o maior susto na sua vida no Europeu de 2020, disputado em 2021, o médio dinamarquês regressou à Premier League pela porta do Brentford e afirmou-se na época de estreia pelo Manchester United.

Christian Eriksen, médio do Manchester United, recebeu na segunda-feira o prémio Laureus para Regresso do Ano, em Paris.

Depois de ter atravessado o maior susto na sua vida no Europeu de 2020, disputado em 2021 - sofreu uma paragem cardiorrespiratória no Dinamarca-Finlândia (0-1) - o médio dinamarquês, atualmente com 31 anos, deixou o Inter e regressou à Premier League pela porta do Brentford, em janeiro de 2022.

As boas exibições ao serviço dos bees valeram-lhe uma chamada do Manchester United no verão passado, tendo-se afirmado por completo na sua época de estreia em Old Trafford, com dois golos e nove assistências em 39 jogos disputados até ao momento.

Na receção do prémio, Eriksen salientou a sorte que tem por ainda estar vivo, mas garantiu que o episódio não o fez mudar a sua forma de ser nem os seus hábitos.

"Tem sido um ano e meio incrível. Aquilo mudou a minha vida para pior, mas os doutores, os médicos e os meus colegas de equipa trouxeram-me de volta. Eu tive sorte em que nada sério tenha acontecido. Coisas destas acontecem, infelizmente. O que aprendi com isto é que fico emocionado quando estou perto da minha família. Mas sempre fui eu próprio. Já o era de qualquer forma, se não fosse por aquele momento estúpido. Eu não mudei a minha rotina diária e tenho desfrutado mais da minha vida, da minha mulher e dos meus filhos. Isso é a única coisa que mudou", discursou.