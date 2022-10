Após ser interino no United, Carrick vai assumir clube do Championship

Antigo internacional inglês vai assim começar a carreira como treinador principal, após a curta experiência forçada de três jogos

Michael Carrick vai ser o treinador do Middlesbrough, 22.º classificado do Championship, assegura a Sky Sports.

O antigo internacional inglês que fez grande parte da carreira no Manchester United (acabou a carreira nos red devils em 2017/18 e jogou também no Tottenham, West Ham, Birmingham City e Swindon Town), já teve uma curta experiência no banco, de forma forçada.

Tornou-se adjunto no United com José Mourinho, após acabar a carreira, e na última temporada assumindo o comando em três jogos (após a saída de Solskjaer e antes da entrada de Rangnick), somando duas vitórias sobre Villarreal e Arsenal e um empate com o Chelsea.