Após ter sido associado a FC Porto e Benfica, recebeu chamada de Zidane

Treinador do Real Madrid terá abordado diretamente o avançado Szoboszlai.

Dominik Szoboszlai tem sido um dos nomes sob maior destaque na Europa do futebol neste arranque de época. Ao serviço do Salzburgo, que está a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões, o avançado húngaro tem demonstrado apetite goleador e já despertou a cobiça de vários emblemas do Velho Continente.

FC Porto e Benfica chegaram a ser dois dos clubes colocados na órbita do jogador de 20 anos, mas há outros nomes - com maior poderio financeiro - na contenda. Um deles será mesmo o Real Madrid e, segundo o Bild, foi o treinador Zinedine Zidane quem fez questão de pegar nas rédeas do processo.

De acordo com o diário alemão, o técnico dos "merengues" falou via telefone com Szoboszlai, de forma a tentar persuadir o jovem avançado a considerar uma mudança para o Santiago Bernabéu já no mercado de inverno. A hipótese terá agradado ao atleta, que tinha o Leipzig - também da Red Bull, como o Salzburgo - como destino provável em janeiro. Agora, a mudança para a Alemanha está em xeque.

Szoboszlai leva oito golos marcados em 17 jogos pelos austríacos na presente temporada e, segundo o portal Transfermarkt, está avaliado em 25 milhões de euros. Uma verba que deverá ser revista muito em breve, face ao rendimento apresentado.