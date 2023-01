Após seis meses sem clube, ex-Benfica regressa à Croácia

Branimir Kalaica assinou pelo NK Lokomotiva, após ter passado a primeira metade da época sem clube.

Branimir Kalaica, central que passou pelo Benfica entre 2016 e 2022, reforçou esta terça-feira os compatriotas do NK Lokomotiva, após seis meses sem clube.

O central croata, atualmente com 24 anos, foi contratado pelo Benfica ao Dínamo Zagreb no verão de 2016, quando era considerado uma grande promessa, mas apenas representou a equipa principal das águias numa única ocasião nessa mesma temporada, tendo marcado num empate (2-2) com o Boavista.

Após ter terminado contrato com as águias no verão passado, Kalaica passou seis meses sem clube e agora vai tentar reencontrar a melhor forma na Liga da Croácia.